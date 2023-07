Chiuse le indagini preliminari su un maxi appalto nella sanità piemontese E la politica sta ferma

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 3 luglio 2023) In questi giorni le cronache torinesi dei quotidiani nazionali danno conto dello stato dellesu uno deiappalti della(57 milioni per forniture bio-medicali) di cui mi sono a più riprese occupato in totale solitudine. La soddisfazione di aver visto giusto, sebbene in solitudine, è durata cinque minuti. Purtroppo non passa l’amarezza nel vedere un paese andare in malora.le, sono stati rinviati a giudizio Flavio Boraso, ex direttore generale dell’Asl To3 (la più estesa del Piemonte), Antonio Marino, rappresentante legale di Althea Italia, che si è aggiudicato la fornitura con una procedura nel mirino della Procura. Insieme a loro, due rappresentanti delle forze dell’ordine e i professionisti che hanno avallato l’operazione. A Boraso, ...