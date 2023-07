Chiara Ferragni alla sfilata di Parigi | frecciata dei fan | ' Nessuno ti consiglia vestiti migliori?'

e la sorella Valentina hanno partecipato alla sfilata di moda di Schiaparelli che si è tenuta questa mattina, lunedì 3 luglio, a Parigi . Le sorelle influencer hanno potuto assistere ...Leggi anche › Righe, fiori o tennis La camicia stampata e coloratissima in 3 look diA dare la conferma del crescente interesse per questo nuovo stile sportivo sono le ...Buone notizie per il brand di. Anzi, ottime. Infatti, la società 'Fenice srl', che detieneBrand è stata valutata complessivamente 75 milioni di euro. La società in questione si occupa del business ...

Chiara Ferragni si sfoga sui social, quanto vale la sua società Il Tempo

Mamma Chiara Ferragni e i retroscena sulla sua Vittoria. Sui social, la mogle di Fedez ha raccontato una curiosità inedita su sua figlia.Buone notizie per il brand di Chiara Ferragni. Anzi, ottime. Infatti, la società "Fenice srl”, che detiene Chiara Ferragni Brand ...