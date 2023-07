“Chiamate i soccorsi!” Malore improvviso in spiaggia | uomo si accascia e muore davanti a tutti

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 3 luglio 2023) Vacanza finisce in tragedia, unè morto a Roseto degli Abruzzi in provincia di Teramo. Il dramma bella mattinata di ieri, domenica 2 luglio, a quanto racconta il Messaggero erano circa le 11 quando, nei pressi del lido di Lauretta, un turista di 76 anni, Sergio Casolari di Sassuolo, in provincia di Modena. "L', appena arrivato in vacanza a Roseto, stava andando a fare un bagno con la moglie quando ha avuto un, si èto a terra ed è morto a causa di un infarto fulminante". "Ci sono indagini in corso. Sul posto anche la Capitaneria di Porto. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri per accertata quando accaduto". Si tratta dell'ultima ...