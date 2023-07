Chi vuol capire E poi il dito medio | Ultimo fuori controllo | chi insulta dal palco

(Di lunedì 3 luglio 2023) Quella trae i media, tutti i media, è una storia che stenta a decollare e, forse, mai lo farà. Il cantante romano ha appena cominciato il suo tour estivo che lo porterà a suonare negli stadi più importanti d'Italia, tra cui il Meazza di Milano e l'Olimpico di Roma e subito ha voluto infiammare una polemica con i giornalisti nella prima tappa allo stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro, in Friuli Venezia-Giulia. Durante la performance del brano Canzone stupida, infatti,ha fatto proiettare sullo schermo dei titoli di giornale in cui viene criticato e, prima di cominciare a cantare, ha esclamato: "Chi, capisca". Questi, invece, alcuni dei titoli proiettati: "Sanremo 2023, giornalisti in sala stampa esultano per il quarto posto di", oppure ...

Nondire però che siano diventati superflui. Avranno anche esaurito da tempo la loro, diciamo ... Foto: Alessandro Cimma Chissàè stato a scegliere Amériques per l'apertura. Composta poco più ...... si concentra su come agevolare il lavoro non stabile ed è davvero un paradosso che non va certamente a vantaggio delle imprese ma ditra lorocompetere sulla bassa qualità del lavoro". Lo ...All'Angelus Francesco ha detto, ha proposito di un profeta: "C'èlo immagina come una sorta di ... E se un cristiano si lascia influenzare da questo tipo di cose "dire che la fede non è tanto ...

Ultimo e la dedica alla stampa durante il concerto: “Chi vuol capire capisca…” Il Fatto Quotidiano

"Siamo stati contattati dalle istituzioni. Ci hanno detto che "la cassa è stata sbloccata" e "mercoledì arrivano i pagamenti". Questo di per sé ancora non vuole dire nulla. (ANSA) ...