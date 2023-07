Chi c’è dietro No Labels | l’organizzazione che punta a un terzo candidato nel 2024

(Di lunedì 3 luglio 2023) Noè un’organizzazione politica senza scopo di lucro. Si definisce un movimento di base che riunisce tutti gli americani “stanchi degli estremi di sinistra e di destra”. È guidata dall’ex senatore democratico Joe Lieberman, dall’ex direttore esecutivo del National Association for the Advancement of Colored People, Benjamin Chavis e dall’ex governatore repubblicano del Maryland, Larry Hogan. Il gruppo è stato lanciato nel 2010, quando i repubblicani al Congresso si sono uniti nel tentativo di bloccare tutte le iniziative legislative del presidente Obama. Ma la fondatrice e amministratore delegato del gruppo, Nancy Jacobson, ex presidente delle finanze del Comitato nazionale democratico, insieme al suo co-fondatore Mark McKinnon, stratega repubblicano, hanno sostenuto che lo stallo del Congresso derivava dalla cattura di entrambi i partiti da parte di politici ...

