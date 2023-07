“Che meraviglia” Per la Maturità | il volto della tv fa uno strappo alla regola Tutti impazziti per la figlia Emma

Leggi su caffeinamagazine

(Di lunedì 3 luglio 2023)anche per, ladel conduttore tv tanto amato dal pubblico quanto riservato del suo privato. Ma per questo importante traguardo raggiunto dragazza, ha deciso di fare unoe dedicarle un messaggio pieno di orgoglio e di emozione. E anche una foto. Gli esami di, si sa, sono uno spartiacque importante per un adolescente, forse il primo, vero passaggio verso l’età adulta. Non a caso difficilmente si dimenticano, anche da grandi. E come non celebrare, allora, uno dei giorni più importantivita? “I professori lì davanti a te, il tumulto nello stomaco e nella testa, l’esame che non dimenticherai mai – scrive il popolare ...