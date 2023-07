“Chat Lock” | su WhatsApp è arrivato il “lucchetto” che blocca e nasconde le conversazioni private Utenti entusiasti | “Una svolta”

(Di lunedì 3 luglio 2023) Si chiama “” ed è una nuova funzionalità da poco sbarcata su, che si rivelerà di grande aiuto per chi tiene particolarmente alla sua privacy. Il nuovo stratagemmasulla piattaforma di messaggistica di Mark Zuckerberg permette infatti di “isolare” alcune, mantenendolee inserendole in una cartella nascosta, a cui si può accedere solo in due modi, ovvero utilizzando i dati biometrici (quindi attraverso l’impronta digitale o la scansione del volto) oppure tramite password. “Le nuovete surendono le tuepiù”, è stato l’annuncio di Zuckerberg.re unaè molto semplice: basta ...

... un tema che, ai tempi dellebot , sta continuando a scuotere scienza e coscienze. Nel 1996, ... fatta di interminabilidown e di realtà virtuali. In questo scenario la comunità scientifica ...Maggiore privacy e sicurezza per le nostre conversazioni WhatsApp Da oggi sì grazie alla novità introdotta dall'app di messaggistica istantanea del gruppo Meta di ...L'azienda, dopo aver presentato '', sta continuando a mettere a disposizione degli utenti nuove funzioni in grado di rendere la loro esperienza d'uso più sicura e soprattutto privata. ...

“Chat Lock”, su WhatsApp è arrivato il “lucchetto” che blocca e nasconde le… Il Fatto Quotidiano

Si chiama “Chat Lock” ed è una nuova funzionalità da poco sbarcata su WhatsApp, che si rivelerà di grande aiuto per chi tiene particolarmente alla sua privacy. Il nuovo stratagemma arrivato sulla ...David Beckham turned up in St John’s Wood last night for a rare intimate chat about his life.