Charles Leclerc | “Ci riproveremo in Inghilterra”

SAINZ 9 Più veloce di, lo aiuta. E il corpo a corpo con Perez emoziona. Determinanti ordine ...8 Santo Lazzaro. Sprint da incubo, in gara gestisce e non sbaglia un colpo. Chiude da dove ...Lo spagnolo si è dimostrato veloce per tutta la gara, rimanendo accodato anelle prime fasi di gara, poi esibendosi in alcuni sorpassi su piloti del calibro di Lewis Hamilton, Sergio ...Miglior risultato stagionale La Ferrari ha concluso al secondo posto il Gran Premio d'Austria conarrivando a festeggiare il podio numero 800 della sua gloriosa storia in F1. Per la Scuderia di Maranello si tratta del miglior risultato stagionale in gara dato cheaveva già ...

Leclerc: "Ferrari straordinaria". Sainz: "Ma io meritavo di più" La Gazzetta dello Sport

Alessandro Secchi | Charles Leclerc: "Bello essere tornati sul podio! Venerdì e oggi abbiamo massimizzato il nostro potenziale e gli aggiornamenti che abbiamo ...Non è decisamente piaciuto a Carlos Sainz come il team lo ha gestito nella prima parte del GP Austria, facendogli perdere diversi secondi ...