Potrebbe essere questa la giornata decisiva per il passaggio di proprietà del club. Laè in attesa di conoscere il suo destino traed iscrizione al prossimo campionato, con il primo passo bocciato dalla Covisoc ed ora in attesa del Consiglio Federale che ne discuterà il ...Senza contare qualcheche potrebbe essere effettuata. La difesa è da rifondare. ... Inoltre interessano Majer dellae Nicolussi Caviglia della Salernitana. E non è da escludere un ...subito, pagamento immediato per poi presentarsi con una società nuova dopo la presentazione ...al Consiglio Federale il prossimo 7 luglio giorno in cui verrà deciso il futuro della. ...

Cessione Reggina, Agnello: 'C'è stato il contatto, io ci sono' CityNow

Potrebbe essere questa la giornata decisiva per il passaggio di proprietà del club. La Reggina è in attesa di conoscere il suo destino tra cessione ed iscrizione al prossimo campionato, con il primo p ...Ascolta l'articolo Felice Saladini non risponde. Il telefono squilla, con insistenza, ma la risposta non arriva mai. Non sa che quel numero è di un giornalista reggino. Quelle cifre sul display potreb ...