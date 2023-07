Cefalopodi dei nostri abissi | ecco le immagini dal profondo del Mediterraneo dei polpi calypso

(Di lunedì 3 luglio 2023) In concomitanza con le celebrazioni della Settimana dei(21-28 giugno), i ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN), che da giorni stanno esplorando fino alla profondità di 1300 metri i fondali del Mare hanno avuto la fortuna di incontrare un Opisthoteuthis, appartenente ad una categoria di(Opisthoteuthidae) noti comefrittella,ombrello e anche “dumbo”, per via dell’uso delle pinne che ricordano il noto cartone della Walt Disney. Questa specie abita gli ambienti profondi dell’Oceano Atlantico e del. Opisthoteuthisè un animale ancora poco conosciuto e studiato per via della difficoltà di osservarlo nel suo ambiente naturale. Lo comunica la Stazione Zoologica Anton ...

I totani e i calamari, insieme alle seppie, appartengono alla stessa famigliamolluschie sono tra i più antichi abitanti del mare, essendosi sviluppati in questa forma durante il ...La sua ricerca di dottorato è focalizzata sullo studiomuscoli animali, in particolare quelliquali il polpo, presi come modello per realizzare muscoli artificiali per robot ed ...La sua ricerca di dottorato si concentra sullo studiomuscoli animali, in particolare, ad esempio il polpo, come ispirazione per realizzare muscoli artificiali per Robots ed ...

Cefalopodi dei nostri abissi, ecco le immagini dal profondo del ... Il Denaro

In concomitanza con le celebrazioni della Settimana dei Cefalopodi (21-28 giugno), i ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn (SZN), che da giorni stanno esplorando fino alla profondità di 130 ...In concomitanza con le celebrazioni della Settimana dei Cefalopodi, 21 – 28 giugno, i ricercatori della Stazione Zoologica Anton Dohrn, SZN, che da giorni stanno esplorando fino alla profondità di 1.3 ...