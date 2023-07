Castel San Giorgio | muore in bici durante escursione

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 3 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvrebbe compiuto 17 anni ad ottobre, F.P., il minore che in della ad unaha perso la vita in una passeggiata in montagna. Il ragazzo, di Roccapiemonte, in compagnia di un amico ha scelto le colline diSanper un’. Nel ridiscendere, probabilmente, non è riuscito a dominare la velocità acquisita dal mezzo ed è volato giù. Trasportato in ospedale a Nocera Inferiore dopo che l’amico aveva lanciato l’allarme, il ragazzo non ce l’ha fatta. Al lavoro per ricostruire quanto accaduto i carabinieri. L'articolo proviene da Anteprima24.it.