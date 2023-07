Caso Traino | la Procura della FIP deferisce quattro tesserati della Stella Azzurra

(Di lunedì 3 luglio 2023) Questa mattina lafederaleFIP attraverso un comunicato ufficiale ha comunicato i deferimenti dipersone in merito alla vicenda che ha come protagonista l’allenatore delle giovanili Paolo, arrestato nel mese di febbraio. “Lafederale ha deferito al Tribunale federale, in data odierna, l’allenatore Germano D’Arcangelisocietàsrl, il presidente Monica GranisocietàAzzura Roma Nord, il presidente Daniele CamponeschisocietàBasketball Academy, il presidente Fabio De Mita...

La Procura federale ha deferito al Tribunale federale, in data odierna, l’allenatore Germano D’Arcangeli della società Stella Azzurra srl, il presidente Monica Grani della società Stella Azzura Roma N ...Stamani la Procura federale della FIP ha dato una svolta all'inchiesta che avevamo auspicato fosse fatta in seguito all'arresto, nel mese di febbraio, di un allenatore del settore giovanile ...