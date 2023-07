Caso Gianmarco Pozzi | ritrovata una carriola nei campi sull’isola di Ponza | l’ipotesi che sia stata usata per trasportare il suo cadavere

(Di lunedì 3 luglio 2023) Il ritrovamento di unafra le sterpaglie di un campo, avvenuto domenica nell’isola di, potrebbe costituire la “prova regina” per la svolta suldella morte di, il kickboxer mortoil 9 agosto di tre anni fa. Il suo corpo fu ritrovato all’interno del giardino di una villetta dell’isola: era scalzo, in costume e con una profonda ferita alla testa. Alcuni testimoni, che furono sentiti mesi dopo, dichiararono di aver visto tre uominiildi un uomo proprio su una, che non era però maitrovata. Ora gli inquirenti ipotizzano che possa essere quelladomenica: al momento l’oggetto è stato sequestrato dai carabinieri del ...

Il kick-boxer trovato morto 3 anni fa sull'isola. Dopo mesi la possibile svolta per risolvere il giallo ...Paolo Pozzi, il padre del 28enne romano campione di kickboxing ucciso a botte nell’agosto del 2020 racconta il ritrovamento dell'oggetto che potrebbe essere servito a trasportare il cadavere ...