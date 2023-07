Caso Amara | giudici | ' Davigo conosceva verbali segreti prima dell' aprile 2020'

(Di lunedì 3 luglio 2023) Milano, 3 lug. (Adnkronos) - "Gli alboria vicenda ora all'esame appaiono avvolti da una coltre di opacità. Sembra, ad esempio, poco verosimile che Storaria consegna deidinon si sia consultato con qualche collega milanese (...) E' evidente che la prova di eventuali interferenze verificatesi all'internoa procura di Milano finirebbe per spalancare uno scenario significativamente diverso da quello emerso nel processo". E' uno dei passaggie motivazioni deisezione penale del tribunale di Brescia, presieduta da Roberto Spanò, che lo scorso 20 giugno hanno condannato l'ex pm di Mani Pulite a un anno e tre mesi (pena sospesa) per rivelazione di segreto d'ufficio ...

... in un passaggio che riguarda i suoi rapporti con il pm di Milano Storari, assolto definitivamente dalla vicenda con al centro i verbali di Pierosu una presunta loggia Ungheria. Verbali che, ...Ad esempio, neldel riso, che ha fatto registrare un aumento del 32,4% dei prezzi al consumo, ... Resta tuttavia l'impressione di un allargamento della forbice tra chi potrà andare in vacanza ...Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Terradal 3 al 7 luglio 2023 . La Promessa: ... Unfortuito però potrebbe presto cambiare le cose: Kiros ha perso i suoi appunti per l'esame e ...

Caso Amara: giudici, ‘Davigo ha usato verbali per fare terra bruciata intorno ad Ardita’ La Sicilia

Milano, 3 lug. (Adnkronos) – Nel corso dell’esame Davigo, richiamandosi ‘all’usbergo’ di norme costituzionali e non più alle circolari del Csm, ha sostenuto che ‘il segreto investigativo non era oppon ...(Adnkronos) – “Le risultanze processuali dimostrano che l’imputato, lungi dal farsi promotore di una missione salvifica per la magistratura a fronte dell’attacco ‘violentissimo … all’ordine giudiziari ...