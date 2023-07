“CartaBianca al momento non è nei palinsesti Rai Aspettiamo una decisione di Bianca Berlinguer” | le parole dell’ad Roberto Sergio

(Di lunedì 3 luglio 2023) Manca poco all’annuncio ufficiale deiMediaset (4 luglio) e Rai (7 lugio). Ma dalle parti di Cologno Monzese e di Viale Mazzini sembra sia impossibile reggere l’attesa, per una ragione o per l’altra. Così se il Biscione annuncia l’addio di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 con un comunicato che tanto sa di separazione ufficiale e non consensuale, l’ad Raisfruculia il dolorante punto. Le voci dei giorni scorsi trovano conferma nelle sue: “La trasmissione, al, non è presente in palinsesto. Rispettosamente siamo in attesa di conoscere dala suasul proseguimento nella conduzione del talk ...

Cartabianca, ad Rai Sergio: "Al momento non è in palinsesto" Adnkronos

