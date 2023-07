(Di lunedì 3 luglio 2023) Contro ilche svuota il carrello dellaarriva unaper aiutare circa un milione e 400 mila famiglie in difficoltà economica. Fornire un contributo per abbattere le spese legate alla crescita deidei beni alimentari, a partire da quelli del pane, della frutta e dal latte è l’obiettivo di undel valore di 382, da attivare entro il 30 settembre a cui sta lavorando...

Poi ilenergia causato dalla guerra in Ucraina: ma ora isono crollati. Poi il rischio che l'inflazione sia alimentata dalle aspettative: che però rimangono ben ancorate, anche a detta ......trasparenza' sui carburanti in cui abbiamo anche rafforzato i poteri del 'garante dei' con ... C'è poi il tema caldissimo delbiglietti aerei, una corsa che sembra inarrestabile 'Sempre su ...- Aerei: tavolo del Garante deicon le compagnie sul- voli. - Usa: mercati chiusi per l'Indipendence Day. MERCOLEDI' 5 LUGLIO - Abi: assemblea annuale. Intervengono: il presidente dell'...

Caro prezzi, ecco la card con bonus di 380 euro per la spesa. A chi spetta e come funziona Gazzetta del Sud

La domanda che supera l'offerta, la difficoltà ad assumere personale di terra, il ritardo con il quale i produttori consegnano nuovi aeroplani, il cherosene acquistato sei mesi fa a ...L’aumento dei prezzi nel nostro paese è superiore alla media Ue. Anche per nostre debolezze strutturali. Servirebbe ridefinire le strategie delle partecipazioni pubbliche. E smantellare interessi e pr ...