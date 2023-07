(Di lunedì 3 luglio 2023) Francotorna all’Inter dopo l’ultima stagione in prestito in Serie A con la maglia del Monza. Secondo quanto riportato dal giornalista di Sportmediaset, Marco Barzaghi, il giovane è. NUOVO RINNOVO – Dopo il rinnovo di contratto di Mattia Zanotti e la successiva cessione in prestito al San Gallo, l’Inter è pronta ail contratto del giovane Franco, nell’ultima stagione in prestito al Monza. Tutto fatto per un prolungamento fino al 2027. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 -i diritti riservati

Carboni pronto a rinnovare con l'Inter! Ecco tutti i dettagli - SM Inter-News.it

Il futuro di Valentin Carboni è un altro nodo da sciogliere in casa Inter: Inzaghi pronto a puntare sull’attaccante Carboni resterà all’Inter o sarà girato in prestito per fare le ossa Gazzetta.it ha ...Le dichiarazioni rilasciate da Davide Lippi, che cura gli interessi dei due calciatori accostati anche al Palermo.