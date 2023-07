Anthony Mackie impugna lo scudo didopo The Falcon and the Winter Soldier ed è attualmente impegnato con la realizzazione del quarto capitolo stand alone sull'amato Vendicatore. Ma nel frattempo l'attore è anche ...La Fase 3 dell'MCU si è aperta nel 2016 con: Civil War , che ha visto contrapporsi due dei più importanti Vendicatori, Tony Stark e Steve Rogers, rispettivamente Iron Man e Capitan. Se inizialmente la scintilla che ha ...Dopo Taron Egerton, anche la star disi concede una pausa da Instagram e Twitter. Chris Evans segue l esempio di Taron Egerton, concedendosi una pausa dai social ...

Captain America: Civil War, perché Steve Rogers non ha detto a Tony Stark che Bucky ha ucciso i suoi genitori Movieplayer

L'epico scontro tra Iron Man e Captain America, che ha dato inizio alla Fase 3 dell'MCU, torna in tv: ecco perché Steve Rogers non ha detto a Tony Stark che Il Soldato d'Inverno era il responsabile de ...Anthony Mackie torna a parlare dell'inclusività nel mondo cinematografico. Nello specifico, questa volta decide di tirare in ballo le saghe fantasy.