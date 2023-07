Captain America 4 | le riprese di Brave New World sono terminate

Il protagonista di: Brave New World Anthony Mackie ha criticato i franchise cinematografici di Harry Potter e Il signore degli anelli per la sua mancanza di diversità nel casting, lamentando l'assenza di ...Anthony Mackie è entrato a far parte del MCU nel 2014, quando ha preso parte a: The Winter Soldier nei panni di Sam Wilson \ Falcon , eroe che diventerà fondamentale all'interno degli Avengers e amico fraterno di Steve Rogers. Dopo circa dieci anni, la star ...PULISIC SPINGE - Per, come viene soprannominato, c'è una forbice abbastanza importante con il Chelsea, di ben 10 milioni, ma la necessità di sfoltire la rosa dei Blues e la forte ...

Captain America: Brave New World - Terminate le riprese del cinecomic Marvel ComingSoon.it

La star di Captain America: Brave New World Anthony Mackie attacca i franchise di di Harry Potter e Il Signore degli Anelli criticando la loro mancanza di diversità.Sono finite le riprese di Captain America 4, il cinecomic Marvel con Anthony Mackie e Harrison Ford che arriverà al cinema nel 2024 ...