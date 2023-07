Caos in Francia Muore un pompiere a Saint - Denis | banlieue di Parigi

La7.it - In, nella notte è deceduto un vigile del fuoco di 24 anni a Saint - Denis mentre tentava di spegnere un incendio all'interno di un parcheggio sotterraneo. Lo ha reso noto in un tweet ...... "cani" e "pidocchi" (vermine) La p olizia francese dichiara la guerra civile in: "Il ... Non c'è che ile i i gruppi armati l'uno contro l'altro. L'articolo Il problema è l'......può essere un diversivo, far impennare l'adrenalina nelle vene. La Confederazione è un termine di paragone che ci dimostra che in un mondo iperconnesso nessun Paese è al riparo dal...

Francia, sesta notte di scontri. La nonna di Nahel lancia un appello: "Voglio che tutto questo finisca ovunque" ...Prima notte senza violenza ed incidenti di rilievo in Francia dopo il caos scoppiato in seguito all’uccisione da parte di un agente di polizia ...