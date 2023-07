Caos e proteste in Francia | la nonna di Nahel | ' Fermatevi'

L'attacco è avvenuto nel contesto dellee rivolte che si sono scatenate in seguito all' uccisione del 17enne Nahel per mano di un poliziotto, ora agli arresti. Appello alla mobilitazione ...Le banlieue francesi sono in tumulto da giorni, gli arresti sono ormai più di 3300 e lesembrano non voler cessare. Una situazione che preoccupa tutta l'Europa e in particolare l'... "Il...Poi, dopo ile le, il limite è stato alzato a 8mila, 800 e 400 e alla fine ieri è stato fissato in un più gestibile, per gli utenti, 10mila, 1.000 e 500. Eccolo lì l'Elon, vuole che ...

La scintilla, le proteste, gli errori di Macron: 5 ragioni dietro al caos ... ilGiornale.it

Twitter introduce una novità che farà sicuramente discutere: la visualizzazione dei tweet non sarà più illimitata. Lo ha comunicato Elon Musk, che spiega come questa decisione sia stata presa per " af ...Ventiquattro ore di potenziale caos. Il prossimo venerdì, il 7 luglio, a Milano e nel resto d'Italia andrà in scena uno sciopero nazionale di 24 ore del trasporto pubblico locale indetto dal sindacato ...