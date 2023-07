(Di lunedì 3 luglio 2023): chilada mandare in onda durante il programma? Lui si chiama Fabrizio Baglio e si occupa della mitica colonna sonora che fa da contorno alle puntate dello show condotto da Filippo Bisciglia. Espertole, ha il compito di descrivere in... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Il conduttore diIsland , Filippo Bisciglia ha rilasciato un'intervista a Tv Sorrisi ein cui, tra un commento e l'altro sulle storie d'amore dei concorrenti, ha parlato anche della sua storia d'...L'amore libero e fluido funziona solo nelleAnnalisa lo canta ma poi si sposa in Chiesa (ad Assisi). Madonna ha rischiato di morire, ... mentre Maria De Filippi, conIsland, supera ...Nel corso dell'intervista a TV Sorrisi eha risposto sul suo futuro lavorativo: "No, non ... Potrebbero però esserci delle novità, come per esempio la versione invernale diIsland . ...

Canzoni Temptation Island 2023, ecco chi sceglie la musica Blog Tivvù

Canzoni Temptation Island 2023, ecco chi sceglie la musica che fa da colonna sonora al programma in onda su Canale 5 con Filippo Bisciglia.Bastardo di Anna Tatangelo è la colonna sonora di Temptation Island, ma perché A chi è dedicato il brano E com'è il testo