Canottaggio | le Fiamme Gialle Giovani fanno 22 podi al Festival Romanini

(Di lunedì 3 luglio 2023) La Sezionele didellelascia il segno ancora una volta aldei“Gian Antonio” disputato questo week end sul lago di Varese. L’allegria e l’intraprendenza degli under 14 guidati da Ciro Liguori e Nicolò Pagani si è rivelato un mix vincente capace di far conquistare il nono posto in classifica generale. La manifestazione nazionale più importante dell’anno per le categorieli dai 10 ai 14 anni, ha visto i baby canottieri gialloverdi salire per ben 22 volte sulo, conquistando 8 medaglie d’oro, 7 d’argento e 7 di bronzo. Grazie a questi risultati lesi confermano, ancora una volta, nella Top ten delle Società ...

