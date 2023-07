... unain piscina riservata a sole donne islamiche, in programma per il prossimo 8 luglio a Limbiate (Monza), ma è stata. A darne l'annuncio è la gestione delle 'Piscine il Gabbiano di ...Intervenuta a Fenix, ladei giovani di Fratelli d'Italia, Roccella pensa che ci sia bisogno "... La maternità è ormai una parola. La natalità è stata vista come sbagliata". La colpa per ......dare un tetto ai romani sfrattati dai suoi sventramenti urbanistici " la spina di Borgo... "A quello gli facciamo la". "Urbanisticamente non è periferia, ma umanamente sì", commenta ...

Cancellata festa in piscina per donne musulmane in Brianza - Cronaca Agenzia ANSA

Avrebbe dovuto essere "l'evento dell'anno per le donne musulmane", una festa in piscina riservata a sole donne islamiche, in programma per il prossimo 8 luglio a Limbiate (Monza), ma è stata cancellat ...Gli oratori della parrocchia "Ma.Gu.Ss"" si ritroveranno martedì 4 luglio a Gurone per la giornata di unione dei due centri ...