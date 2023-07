(Di lunedì 3 luglio 2023) CONSULENZA PERNOTOTIZIE DAL WEB CELL 3279105006 CRISTIAN NARDI Oltre alle tradizionali testate giornalistiche, anche ledi cronaca sono sempre più presenti sul web grazie alla possibilità di scrivere e pubblicare contenuti in modo autonomo e semplice. Questo fenomeno ha reso leaccessibili a un vasto pubblico e ha permesso una rapida diffusione delle informazioni su diversi siti web. Ma cosa succede quando si desidera chiudere un sito internet opersonali da internet? In realtà, non è possibile chiudere completamente un sito internet, ma esiste la possibilità di richiedere la rimozione dei risultati di ricerca associati a informazioni personali attraverso il cosiddetto “diritto all’oblio” previsto dalla legislazione europea. Questo diritto consente ...

... sia intesa come meraviglia e poesia, come ad esempio nel volumetto "La zecca e la rosa" scritto proprio da Maggiani alcuni anni fa, sia intesa come forza improvvisa e tremenda, che puòin ...Al termine di una sola stagione, Apple TV+ ha deciso dila serie High Desert con protagonista Patricia Arquette . Proprio l'attrice Premio Oscar ha condiviso la notizia sui suoi canali social, ammettendo la propria tristezza nel non poter più ...Ha detto che quando riporta lesul posto, per garantire la sicurezza, lui e i suoi colleghi ... ma di non voleri viaggi in Francia al momento, bensì di voler adattare gli itinerari ...

Cancellare notizie di un reato da Google City Pescara News

La serie a metà tra thriller e commedia con l'attrice Premio Oscar non avrà una seconda stagione in quanto è stata cancellata.La prima giornata può riservare già diverse sorprese: pronostici. L’All England Club riapre finalmente i suoi cancelli. Wimbledon, il terzo Slam della stagione tennistica, si prepara a catalizzare ...