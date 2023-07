Camion piomba sui tavolini di un locale in pieno centro cittadino

(Di lunedì 3 luglio 2023) Uncino senza autista èto suidi unaffollato in Corso Vittorio Emanuele, instorico a Cagliari. E l'impatto ha avuto delle conseguenze: almeno 15 persone sono rimaste ferite, mentre altre nove sono state trasportate in ospedale, ma non sarebbero in gravi...

L'arrivo delha terrorizzato tutti e diversi clienti si sono fatti male mentre cercavano di spostarsi in quel tratto stretto mentre avanzava il mezzo pesante. Resta da chiarire se il ...Tragedia sfiorata nella primissima parte del Corso Vittorio a Cagliari. Quindici feriti, nove dei quali in codice giallo all'ospedale e sei che hanno riportato solo qualche leggera contusione. Un ...Bobina d'acciaio di 74 quintali cade da unsulla strada, fortunatamente senza danni alle persone. Secodno i primi accertamenti la bobina d'acciaio di 74 quintali non sarebeb stata adeguatamente ancorata. L'incidente, che poteva ...

Camion piomba sui tavolini in corso Vittorio RaiNews

Il furgone è finito sui tavolini di un locale nel cuore di Cagliari. Alla guida non ci sarebbe stato nessuno, e il mezzo non aveva il freno a mano tirato ...Con la tua autorizzazione noi e i nostri fornitori possiamo utilizzare dati precisi di geolocalizzazione e identificazione tramite la scansione del dispositivo. Puoi fare clic per consentire a noi e a ...