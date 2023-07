Calvizzano | paura in un centro di accoglienza | accoltellato 25enne

Leggi su teleclubitalia

(Di lunedì 3 luglio 2023) Momenti disi sono vissuti in una struttura di, situata in Viale della Resistenza, a, in provincia di Napoli. Una lite tra due immigrati è finita nel sangue: un, di origini egiziane, è stato ferito con un coltello al braccio da un suo connazionale.in und’L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.