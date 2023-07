Calma tesa in Francia | salgono a 78 i fermi nella notte Allerta nel resto dell' Europa | si teme un effetto contagio

Salgono a 78 fermi eseguiti nella notte dalle forze dell'ordine a seguito delle violenze urbane scoppiate in Francia dopo l'uccisione da parte della polizia di un giovane a Nanterre, nella banlieue ...Un appello allache arriva dalla nonna di Nahel , il 17enne ucciso martedi scorso a Nanterre ... In un atmosfera decisamente menol'episodio delle ultime 24 ore che piu' ha scosso la scena ...Una nottema tranquilla a Nanterre: la prima dopo diversi giorni. Fiori e cartelli di protesta sono stati posizionati a terra nel punto in cui Nahel, un ragazzo di 17 anni di origine nordafricana, è stato ...

Notte di calma a Nanterre dopo l'appello della nonna di Nahel RaiNews

Salgono a 79 fermi eseguiti nella notte dalle forze dell'ordine a seguito delle violenze urbane scoppiate in Francia dopo l'uccisione da parte ...Fiori e cartelli di protesta sono stati posizionati a terra nel punto in cui Nahel, un ragazzo di 17 anni di origine nordafricana, è stato ucciso durante un controllo del traffico martedì ...