Calenda | salario minimo non sia tema eterno scontro ideologico

(Di lunedì 3 luglio 2023) Non credo che il Governo sia "contro i poveri". Penso che abbia un'idea diversa, che reputiamo sbagliata, su come risolvere la questione della povertà lavorativa. Questa idea appare oggi però poco ...

...ilminimo un nuovo capitolo dell'eterno scontro ideologico italiano. Incontriamoci e confrontiamoci. La politica è fatta di questo" . Lo scrive su Twitter il leader di Azione Carlo, ...... come Carlo, leader di Azione, che ha firmato criticando la decisione di Matteo Renzi di non farlo, sembra suggerire. Il Governo è inevitabilmente critico sulla proposta delminimo, ...'Nessun prologo di campo largo', ma 'una norma di assoluto buonsenso', dice il leader Carlo. Che fa sapere di aver chiesto al premier Giorgia Meloni un incontro sul temaminimo. ...

Per questo sono contrario a far diventare il salario minimo un nuovo capitolo dell'eterno scontro ideologico italiano. Incontriamoci e confrontiamoci. La politica è fatta di questo" . Lo scrive su ...Un confronto con i 22 Stati che lo hanno già adottato. Si va dai 2,40 euro in Bulgaria ai 14 euro orari in Lussemburgo ...