Calenda | “Dibattito politico impoverito | non si parla di sanità ma dei nomi dei cani o delle parole ignobili di Sgarbi”

(Di lunedì 3 luglio 2023) “La polemica della Ministra Roccella sull’uso deidi persona per i, così come lediin un’Istituzione pubblica, sono la dimostrazione di quanto si siaildel nostro Paese. E intanto nessuno che dal Governo ci dica come intende risollevare il SSN o ridare dignità ai milioni di lavoratori poveri. La verità? Sono un mucchio di dilettanti allo sbaraglio”. Così Carlondo a un evento pubblico in Campania. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Duro attacco al governo da parte del leader di Azione, Carlo Calenda. "La polemica della Ministra Roccella sull’uso dei nomi di persona per i cani, così come ...Intervista al leader di Azione: "Il primo firmatario è Conte Non siamo all'asilo, può anche chiamarsi Paolo. Possibili convergenze fra le minoranze ...