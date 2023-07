Calciomercato | Tatarusanu | Joao Pedro e Defrel firmano in Serie A

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ilcontinua a regalare sorprese, in Italia e all’estero. La sessione estiva entra sempre più nel vivo e i club del campionato diA si preparano a chiudere colpi importanti e regalare squadre il più possibile complete ai nastri di partenza. La squadra da battere è ancora in Napoli, chiamato a confermarsi dopo la vittoria dell’ultimo scudetto. Il punto interrogativo più grande riguarda il cambio di allenatore con l’arrivo di Rudi Garcia al posto di Spalletti. Milan e Inter sono attivissime in entrata e uscita con il chiaro obiettivo di accorciare le distanze dal club azzurro. Tra le favorite anche la Juventus di Massimiliano Allegri, senza dimenticare ovviamente Lazio, Roma e Atalanta. Infine la bagarre per gli altri posti in Europa e per evitare la retrocessione. Foto di Matteo Bazzi / Ansa, le ultime ...

... 20 (la metà di Tonali già defalcata della spesa di LC)+ 50 + 40 tot 110/115 milioni (più un'altra 15ina di milioni risparmiati dagli ingaggi di Dest, Baka, Vrancks e). Se non ho sbagliato,...Dopo una stagione da secondo di Cragno nell'anno della retrocessione, la stagione scorsa Radunovic ha giocato tutte le partite ma ora la società potrebbe decidere di cambiare:è un'idea ...Commenta per primo Il Milan saluta Ciprian. Dopo 37 presenze in tre anni. Il portiere rumeno è un parametro zero, così i rossoneri sui social nella sua lingua lo hanno congedato con affetto: 'multimim si mult success', 'grazie e ...

Milan, addio a Tatarusanu: il saluto è.. particolare Calciomercato.com

Tante trattative di calciomercato in Serie A, la sessione estiva entra sempre più nel vivo: in tre sono pronti a cambiare maglia ...Con il passaggio al Newcastle, il centrocampista è diventato il primo calciatore di questa speciale classifica. Uno degli obiettivi in casa Cagliari sarà sicuramente l'acquisto di un secondo portiere ...