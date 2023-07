Calciomercato | offerte in Italia e all’estero per il portiere Mattia Guarnieri

Ci sonoper Christensen, Pedri, Gavi, Araújo,Ter Stegen, Ansu, Raphinha, per Balde. Ma non siamo un club che svende. Kessie Non lo so, se vorrà andare via lo rispetteremo . Ma penso che ......valutando anche gli addii di Dusan Vlahovic e Federico Chiesa di fronte airrinunciabili. Non sarebbero questi i soli big in uscita dalla Juventus . Secondo quanto riportato daPiù Bonucci , che non ha nessuna intenzione di partire (ha avutodalla Turchia), che intende rispettare il contratto in scadenza tra un anno. RISPARMIO - Per questo motivo il portiere polacco ...

Milan, senti Taremi: 'Ho almeno 3 offerte, le sto valutando tutte ma ... Calciomercato.com

Dopo aver ufficializzato l'acquisto di Mateo Kovacic dal Chelsea per sostituire Ilkay Gundogan, il Manchester City vuole continuare a rinforzarsi. I Citizens ...La priorità è piazzare gli esuberi, che si concentrano soprattutto a centrocampo: Arthur, Zakaria e McKennie, tutti rientranti da prestiti, sono le pedine chiave in quest'ottica, sebbene Giuntoli e ...