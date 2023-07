Calciomercato Milan – Kjaer | ipotesi rinnovo | ecco il motivo

... non è da escludere che possa partire in questa sessione di: il francese ha già fatto ... De Keteleare, "cosa filtra da casa": una sconcertante bocciatura totaleIl Lione si è inserito nella corsa per arrivare a Christian Pulisic . Lo ha riferito The Athletic, ricordando come anche ilsegua con attenzione il giocatore, avendo già offerto al Chelsea, che ne detiene il cartellino, 15 milioni di euro, rifiutati però dal club londinese. Secondo la stampa inglese, l'OL avrebbe ...Dalal Napoli, passando per Juventus e Roma: la sensazione è che la valutazione di 15 milioni di euro sia destinata a salire, ma l'Inter non vuole farsi cogliere impreparata.

Calciomercato, news di oggi in diretta: il Milan affonda per Pulisic e pensa a Dia, Samardzic per l'Inter Fanpage.it

Ecco tutte le amichevoli estive in programma per il club rossonero: tournée negli Stati Uniti contro Real Madrid, Juventus e Barcellona Il calciomercato è appena cominciato ed ora ci aspettano due mes ...Il regno di Mbs e l’Occidente sono quasi amici fra armi, aziende, calcio e petrodollari. Grazie a lobbisti e politici embedded. Ma gli sforzi del paese del ...