Calciomercato Milan – Il Diavolo vuole chiudere a breve per Chukwueze

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ilavrebbe intenzione dil'operazione con il Villarreal per portare in Italia Samuel

Commenta per primo Kristian Shevchenko ha firmato il suo primo contratto da professionista con il Watford in Championship. Il classe 2006, figlio della leggenda delAndriy, giocherà quindi con gli Hornets dopo le esperienze a livello giovanile con Tottenham e Chelsea.Skriniar (LaPresse)Giocatore forte fisicamente, abile nel gioco aereo e con un buonissimo senso dell'anticipo e delle letture difensive. Alessandro Bastoni 31 milioni Alessandro Bastoni (...... così come il. Le alternative sono rappresentate da Renato Sanches , Sabitzer e Kamada . Leggi i commentias roma: tutte le notizie 3 luglio 2023

Calciomercato, news di oggi in diretta: Tonali è del Newcastle, il Milan affonda per Pulisic e pensa a Dia. Scatto Inter ... Sport Fanpage

ROMA - E' derby sul mercato tra Inter e Milan per diversi obiettivi, almeno secondo i bookmaker. Uno dei nomi condivisi dai due club del capoluogo lombardo è quello di Romelu Lukaku, nell'ultima stagi ...Procede a rilento il mercato in entrata della Juventus. La trattativa è ferma al palo, non decolla: bianconeri con il freno a mano ...