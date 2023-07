Calciomercato – Milan e Inter su Milinkovic-Savic Ma c’è un problema

Commenta per primo Secondo quanto riferisce la Bild , nelle scorse settimane ilha effettuato un primo sondaggio col Bayern Monaco per il centrocampista classe 2002 Ryan Gravenberch , sotto contratto fino a giugno 2027 e desideroso di giocare con maggiore continuità ...... non è da escludere che possa partire in questa sessione di: il francese ha già fatto ... De Keteleare, "cosa filtra da casa": una sconcertante bocciatura totaleIl Lione si è inserito nella corsa per arrivare a Christian Pulisic . Lo ha riferito The Athletic, ricordando come anche ilsegua con attenzione il giocatore, avendo già offerto al Chelsea, che ne detiene il cartellino, 15 milioni di euro, rifiutati però dal club londinese. Secondo la stampa inglese, l'OL avrebbe ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: il Milan affonda per Pulisic e pensa a Dia, Samardzic per l'Inter Fanpage.it

Come riprotato dall'Evening Standard, non solo il Milan ha messo gli occhi su Christian Pulisic, esterno classe 1998 del Chelsea. Il Lione si è messo per lo statunitense e ha fatto ...Da Milenkovic appena rinnovato al posto vacante lasciato da Igor, passando per i nomi caldi sulla fascia. La situazione della retroguardia ...