Calciomercato Milan – Acquisti | cessioni | rumors e trattative | LIVE NEWS

Il Lione si è inserito nella corsa per arrivare a Christian Pulisic . Lo ha riferito The Athletic, ricordando come anche ilsegua con attenzione il giocatore, avendo già offerto al Chelsea, che ne detiene il cartellino, 15 milioni di euro, rifiutati però dal club londinese. Secondo la stampa inglese, l'OL avrebbe ...Dalal Napoli, passando per Juventus e Roma: la sensazione è che la valutazione di 15 milioni di euro sia destinata a salire, ma l'Inter non vuole farsi cogliere impreparata.Commenta per primo Dopo l'esperienza allo Spezia, Daniel Maldini è destinato a lasciare di nuovo il, ancora in prestito. Il giocatore piace alla Salernitana e all'Empoli.

Calciomercato, news di oggi in diretta: il Milan affonda per Pulisic e pensa a Dia, Samardzic per l'Inter Fanpage.it

Fra queste rientra ovviamente anche il Milan, che vuole alzare l'asticella dopo il quarto posto dello scorso anno. La squadra di Pioli ricomincerà con diversi volti nuovi, ma di sicuro ci saranno ...Il regno di Mbs e l’Occidente sono quasi amici fra armi, aziende, calcio e petrodollari. Grazie a lobbisti e politici embedded. Ma gli sforzi del paese del ...