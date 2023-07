Calciomercato Inter | UFFICIALE il passaggio di Brozovic all’Al-Nassr

, ufficiale la cessione di Marcelo Brozovic all'Al - Nassr dopo un lungo tira e molla con i sauditi Ora è ufficiale, Marcelo Brozovic è un nuovo giocatore dell'Al Nassr. Accordo ...Al momento il belga sembra indirizzato verso un ritorno all', offerto a 1,40, mentre un clamoroso approdo in casa Milan vale 4,50 la posta. Una permanenza al Chelsea , attuale proprietario del ...Commenta per primo Il futuro di Davide Frattesi anima ilestivo. Il centrocampista del Sassuolo è l'oggetto del desiderio di diverse big di ...50, seconda in lavagna dietro l', ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: il Milan affonda per Pulisic e saluta Tonali. Bisseck vicinissimo all'Inter Fanpage.it

Calciomercato Sampdoria, Inter continaua a monitorare la situazione relativa ad Emil Audero come secondo portiere ...L'Inter ha comunicato ufficialmente di aver ceduto a titolo temporaneo Zanotti al San Gallo, riducendo ulteriormente gli esterni destri per Inzaghi ...