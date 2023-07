Calciomercato Inter – Lukaku obiettivo primario | l’offerta al Chelsea

Dal Milan al Napoli, passando per Juventus e Roma: la sensazione è che la valutazione di 15 milioni di euro sia destinata a salire, ma l'non vuole farsi cogliere impreparata.Fino a un annetto fa nel mirino anche delle big italiane, dalla Juventus all', Gvardiol si appresta a diventare il difensore più pagato della storia del calcioIl 21 giugno scorso.it ha dato la notizia dell'accordo tra Gvardiol e il Manchester City. Accordo ...Su Repubblica: 'Ilriflette il tempo che viviamo. La Serie A sta diventando solo l'outlet delle trattative internazionali' Mg Milano 13/05/2023 - campionato di calcio serie A /- Sassuolo / foto ...

Calciomercato, news di oggi in diretta: il Milan affonda per Pulisic e pensa a Dia, Samardzic per l'Inter Fanpage.it

Secondo quanto riferisce Sky, il Milan è pronto ad inserirsi nella corsa per Davide Frattesi, centrocampista del Sassuolo che piace anche a Inter, Juventus e Roma, e per questo domani ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...