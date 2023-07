Calciomercato | arriva dal Barcellona | colpo in Serie A

...rescissoria del tedesco Nel corso di questa prima fase della sessione estiva del, l' ... Oltre all'articolo: 'Bisseck all'Inter,la comunicazione del club sulla clausola',Commenta per primo Il Genoa piazza il colpo Aaron Martin : l'esterno mancino classe '97a parametro zero dopo l'esperienza al Mainz. COMUNICATO - Aarón Martín è un giocatore del Genoa. Nato in Spagna a Montmeló il 22/04/1997, l'esterno sinistro vanta 116 presenze in Bundesliga con ...Il mercato del Real Madrid non è affatto concluso. I blancos sono alla ricerca di un altro attaccante di livello per chiudere il tridente con Vinicius e Rodrygo dopo l'addio di Karim Benzema. L'idea ...

Calciomercato, ultime news di oggi in diretta live Sky Sport

Il 23enne belga proviene dall'Albacete Balompié nella Liga 2, mentre l'alto 20enne francese (195cm) arriva dal Beveren, formazione del campionato cadetto belga. Entrambi hanno firmato un quadriennale.Sono tre i network che hanno manifestato interesse per la A a partire dal campionato 2024-2025: Dazn, Sky e Mediaset ...