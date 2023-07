Calcio | ufficiale | Brozovic va all' Al - Nassr

L'Aarhus, tramite il proprio sito, ha annunciato la trattativa con l'Inter per il difensore Yann Aurel Bisseck. Il trasferimento in nerazzurro del 22enne tedesco, potrà avvenire tramite il pagamento di una clausola ...Ora è, Marcelo Brozovic è un nuovo giocatore dell'Al - Nassr. Lo ha reso noto lo stesso club saudita sui propri account social. Si chiude così la telenovela legata al centrocampista croato, che l'...Nel pomeriggio odierno vi abbiamo riportato il ritorno,, di Edoardo Cornero alla Cheraschese . Telefonicamente, abbiamo raggiunto l'esterno offensivo ex Alba. ' Ad Alba ho trascorso 3 anni bellissimi, dove mi sono tolto e ci siamo tolti ...

Il Parma Calcio informa che sono stati organizzati 3 test match durante la pre-season 2023. Il programma prevede la prima amichevole.