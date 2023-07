(Di lunedì 3 luglio 2023) "L'avvicendamento diè stato esclusivamente per motivi tecnici. Non è dipeso dlite con Mourinho". Così Gianluca, designatore della Can, commenta ledi Marco, ...

"L'avvicendamento di Serra è stato esclusivamente per motivi tecnici. Non è dipeso dalla lite con Mourinho". Così Gianluca, designatore della Can, commenta le dismissioni di Marco Serra, protagonista della lite con Mourinho. "Anche se avesse commesso un errore e glie lo abbiamo detto che non è stato al 100% in ...... la diffusione degli audio e delle comunicazioni arbitro - Var, come ufficializzato dal presidente della Figc Gravina : A fare il punto è stato il designatore Gianlucache ha fatto chiarezza ...E' la svolta impressa da Figc e Aia al l'operazione trasparenza che già da un paio di anni segnano il modo di lavorare del designatore Gianluca(confermato anche per il 2023/2024). 'Non ...

Calcio: Rocchi, 'dismissioni Serra sono tecniche, va alla Var' - Calcio Agenzia ANSA

Svelate le nomine degli organi tecnici nazionali dell'Aia. Ecco le dichiarazioni di Rocchi e Gravina sulle novità della prossima stagione ...L’ex difensore giallorosso: “La personalità o ce l’hai o non ce l’hai, non può essere l’allenatore a inculcartela”. La Roma non... Due medici degli ospedali di Firenze e Cagliari indagati con l’accusa ...