Calcio | Rocchi | ‘dismissioni Serra non dovute a lite con Mourinho | ora va al Var’

(Di lunedì 3 luglio 2023) Roma, 3 lug. – (Adnkronos) – “L’avvicendamento diè stato esclusivamente per motivi tecnici. Non è dipeso dallacon”. A parlare è il designatore della Can, Gianluca, in merito alle dismissioni di Marco, protagonista dellacon l’allenatore della Roma José. “Anche se avesse commesso un errore e glielo lo abbiamo detto che non è stato al 100% in quella circostanza, lui poi è rimasto a casa qualche settimana e ha avuto un procedimento che si è concluso -aggiunge-. La prossima stagione comunque farà il Var perché ha dato disponibilità. Mi auguro che questo caso sia chiuso”. Sul rapporto degli arbitri con la Roma il designatore osserva che “se uno dei nostri arbitri avesse problemi ad arbitrare la Roma ...

"L'avvicendamento di Serra è stato esclusivamente per motivi tecnici. Non è dipeso dalla lite con Mourinho". Così Gianluca, designatore della Can, commenta le dismissioni di Marco Serra, protagonista della lite con Mourinho. "Anche se avesse commesso un errore e glie lo abbiamo detto che non è stato al 100% in ...... la diffusione degli audio e delle comunicazioni arbitro - Var, come ufficializzato dal presidente della Figc Gravina : A fare il punto è stato il designatore Gianlucache ha fatto chiarezza ...E' la svolta impressa da Figc e Aia al l'operazione trasparenza che già da un paio di anni segnano il modo di lavorare del designatore Gianluca(confermato anche per il 2023/2024). 'Non ...

Calcio: Rocchi, 'dismissioni Serra sono tecniche, va alla Var' - Calcio Agenzia ANSA

Svelate le nomine degli organi tecnici nazionali dell'Aia. Ecco le dichiarazioni di Rocchi e Gravina sulle novità della prossima stagione ...Il designatore Can ufficializza la decisione sul direttore di gara protagonista del diverbio con lo Special One: "Motivi tecnici" ...