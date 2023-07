Calcio | Osimhen si toglie dal mercato | Non c’è posto migliore di Napoli

(Di lunedì 3 luglio 2023) “Non ho mai visto una citta’ piu’ innamorata deldi: la gente mi ama e mi rispetta, e per me non c’e’dove stare”. Victorgiura fedelta’ alla sua maglia e alla ‘sua’ citta’, dopo lo scudetto appena vinto. “Ho vinto auno scudetto importantissimo, e gioco in una societa’ dove apprezzano ogni piccolo sforzo che fai: per questo, dopo lo scudetto voglio vincere la Champions e altri trofei”, ha detto il centravanti in un’intervista rilasciata a un sito nigeriano, soccernet.ng, durante le sue vacanza a casa. “I napoletani – ha aggiunto– mostrano amore a tutti i loro giocatori. E ovunque io vada, vengo rispettato. I bambini mi adorano, molte persone mi ammirano, mi idolatrano indossando la replica della mia maschera. Questo ...

Osimhen: "Non c'è posto migliore di Napoli per giocare a calcio. Voglio vincere altri titoli"

