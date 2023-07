Calcio | Inter | ufficiale la cessione di Brozovic all' Al-Nassr

Durante i festeggiamenti, Dybala si è scatenato insieme al Tucu e all'altro argentino dell'Lautaro : i tre sono stati ripresi mentre cantavano una canzone tipica argentina, con il video presto ...MILANO - Lukaku prima di Frattesi. Questa la linea dell'che fornisce così una sorta di 'assist' alla Roma , pronta a lanciare il proprio assalto al centrocampista del Sassuolo per riportarlo a Trigoria approfittando ( come già anticipato sulle nostre ...Attraverso un video postato sui social, l' Al - Nassr ha ufficializzato l'acquisto di Marcelo Brozovic . Il centrocampista croato saluta così l'dopo otto anni e mezzo per iniziare una nuova esperienza in Arabia Saudita. Lascia spazio a poche interpretazioni il filmato postato dal club sui suoi profili social, dove si un giocatore con la ...

Inter, il nodo crediti e fideiussioni sulle operazioni di mercato in Italia Calcio e Finanza

Per Samaden ha inizio una nuova avventura lavorativa. Il responsabile del Settore Giovanile, dopo un percorso importante all’Inter, passa all’Atalanta. Di seguito il comunicato che lo ufficializza. UF ...La Joya, attualmente alla Roma, nelle ultime ore è stato vittima di un filmato fake che ha fatto il giro del web ...