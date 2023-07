Calcio | Inter | ufficiale la cessione di Brozovic all’Al-Nassr

L'Aarhus, tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato la trattativa con l'per il difensore Yann Aurel Bisseck. Il trasferimento in nerazzurro del 22enne tedesco, potrà avvenire tramite il pagamento di una clausola rescissoria di 7 milioni di euro.Si chiude così la telenovela legata al centrocampista croato, che l'ha ceduto per una cifra intorno ai 18 milioni di euro. . 3 luglio 2023Durante i festeggiamenti, Dybala si è scatenato insieme al Tucu e all'altro argentino dell'Lautaro : i tre sono stati ripresi mentre cantavano una canzone tipica argentina, con il video presto ...

Inter, il nodo crediti e fideiussioni sulle operazioni di mercato in Italia Calcio e Finanza

Milano, 3 lug. – (Adnkronos) – Ora è ufficiale: Marcelo Brozovic è un nuovo calciatore dell'Al Nassr. Lo ha annunciato il club saudita con un post sui propri canali ufficiali. Il trentenne centrocampi ...