Calcio | chi si è qualificato alle Olimpiadi dagli Europei Under 21? Ci sono due sorprese

Leggi su oasport

(Di lunedì 3 luglio 2023) Dal 21 giugno oramai, stiamo assistendo a uno dei diversi tornei continentali (e non) che stanno coinvolgendo le giovani Nazionali: l’Europeo21. Prima abbiamo seguito il Mondiale20 che si è disputato in Argentina e ha visto l’Italia del ct Carmine Nunziata arrendersi solamente in Finale contro l’Uruguay. Poi, appunto, abbiamo visto da vicino i deludenti (almeno per i ragazzi scelti dall’ormai ex mister Paolo Nicolato)21 che però stanno volgendo al termine, sino ad arrivare all’Europeo19 che inizierà quest’oggi e vedrà esordire l’Italia di Alberto Bollini (LEGGI QUI). Ma proprio soffermandoci sull’Europeo U21 manifestazione che si sta giocando tra la Romania e la Georgia, tra il 1° e il 2 luglio, abbiamo avuto i verdetti definitivi in merito...