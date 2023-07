Calcio | Cagliari | il portiere Aresti rinnova fino al 2024

(Di lunedì 3 luglio 2023), 3 lug. - (Adnkronos) - IldelSimoneal 30 giugno. Per lui sarà la sesta stagione in rossoblù. A dare l'annuncio il club sardo con una nota sul sito uffciale. "Ilè lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Simoneche ha firmato un nuovo accordo con il Club sino al 30 giugno. Sardo, fortemente legato all'Isola, con ilsempre nel cuore:è cresciuto nel Settore giovanile rossoblù sino all'esordio in prima squadra, il 27 maggio 2007, prima tappa di una lunga carriera che lo ha portato poi a vestire le maglie di Pistoiese, Alghero, Savona, Pescara, Ternana e Olbia. ...

