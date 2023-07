Calcio | Antonello | ' la priorità è riportare Lukaku all' Inter | se ne occupa Marotta'

(Di lunedì 3 luglio 2023) Milano, 3 lug. - (Adnkronos) - "Laall'Romelu? Sì, se ne stando". Così il Ceo corporate dell'Alessandroa margine dell'assemblea della Lega Serie A. Antonelli aggiunge che la società nerazzurra sta lavorando al nuovo sponsor di maglia. Infine sui lavori dell'assemblea ribadisce la linea da parte dei club di Serie A: "Non si è parlato di cifre, si è detto di andare avanti con trattative private e con le negoziazioni".

Milano, 3 lug. – (Adnkronos) – "La priorità è riportare all'Inter Romelu Lukaku Sì, se ne sta occupando Marotta". Così il Ceo corporate dell'Inter Alessandro Antonello a margine dell'assemblea della ...