Cagliari | UFFICIALE | rinnova un portiere

Commenta per primo Ilè lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Simone Aresti , 37 anni, che ha firmato un nuovo accordo fino al 30 giugno 2024.... dopo il concerto di sabato alla Fiera di, Salmo ha invitato tutti a partecipare al Red Valley nella data del 15 agosto. Così è diventato: il rapper olbiese si esibirà anche quest'......Nazionale di Astrofisica si connetteranno in collegamento da, Palermo e Loiano per commentare il fenomeno in tempo reale. Si ricorda che il termine Superluna (scientificamente non) ...

Cagliari, ufficiale il colpo Sulemana: l'annuncio del club Calcio News 24

Aresti, estremo difensore, dopo la conquista della Serie A rinnova con il Cagliari per un’altra stagione Come riportato sul sito della società isolana, il Cagliari Calcio è lieto di annunciare il rinn ...L'Inter ha comunicato ufficialmente di aver ceduto a titolo temporaneo Zanotti al San Gallo, riducendo ulteriormente gli esterni destri per Inzaghi ...