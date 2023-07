Cagliari | ufficiale il rinnovo di Aresti

(Di lunedì 3 luglio 2023) Ilha ufficializzato l’arrivo di Simone. Tutti i dettagli sul nuovo accordo per il portiere Di seguito il comunicato delsuldi Simone. COMUNICATO – IlCalcio è lieto di annunciare ilcontrattuale di Simoneche ha firmato un nuovo accordo con il Club sino al 30 giugno 2024. Sardo, fortemente legato all’Isola, con ilsempre nel cuore:è cresciuto nel Settore giovanile rossoblù sino all’esordio in prima squadra, il 27 maggio 2007, prima tappa di una lunga carriera che lo ha portato poi a vestire le maglie di Pistoiese, Alghero, Savona, Pescara, Ternana e Olbia. Rientrato alla base nell’estate 2018, in questi anni è diventato punto di ...

Commenta per primo Ilè lieto di annunciare il rinnovo contrattuale di Simone Aresti , 37 anni, che ha firmato un nuovo accordo fino al 30 giugno 2024.... dopo il concerto di sabato alla Fiera di, Salmo ha invitato tutti a partecipare al Red Valley nella data del 15 agosto. Così è diventato: il rapper olbiese si esibirà anche quest'......Nazionale di Astrofisica si connetteranno in collegamento da, Palermo e Loiano per commentare il fenomeno in tempo reale. Si ricorda che il termine Superluna (scientificamente non) ...

Cagliari, ufficiale il colpo Sulemana: l'annuncio del club Calcio News 24

Calciomercato Cagliari: i rossoblù sardi hanno comunicato attraverso i propri canali stampa l'ufficialità del rinnovo contrattuale di Simone Aresti ...Cagliari, 3 lug. – (Adnkronos) – Il portiere del Cagliari Simone Aresti rinnova fino al 30 giugno 2024. Per lui sarà la sesta stagione in rossoblù. A dare l’annuncio il club sardo con una nota sul sit ...